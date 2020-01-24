شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والجزائر تشتريان مئات آلاف أطنان القمح والشعير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متعاملون أوروبيون، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى حوالي 400 ألف طن من قمح الطحين خياري المنشأ في مناقصة عالمية أُغلقت الثلاثاء. وقدر بعض المتعاملين الكمية بنحو 450 ألف طن.
من جهتها قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية أمس الخميس، إنها طرحت مناقصة عالمية لشراء نحو 900 ألف طن من علف الشعير. وذكرت أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني. وتطلب المناقصة الشعير من موردين عالميين للتسليم في السعودية خلال مارس/ آذار وإبريل /نيسان. رويترز)
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