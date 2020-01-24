متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلن بنك أبوظبي الأول، عن مناقشات حصرية مع بنك عودة للنظر في إمكانية الاستحواذ على الشركة التابعة والمملوكة له بالكامل في السوق المصرفية المصرية.

وأوضح البنك، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، أن فريق عمل خاص من البنك يقوم بعملية الاستحواذ المحتملة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أية تقييمات.

وأكد البنك أن تلك المناقشات لا تعني الانتهاء أو توقيع اتفاقية الاستحواذ، والتي ستخضع لاحقاً لموافقات الجهات التنظيمية. وأشار إلى أن هذه المناقشات تأتي ضمن استراتيجية البنك للنمو المدروس على الصعيدين المحلي والدولي.

* أفادت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، بأنه تمت الموافقة من قبل هيئة أسواق المال على إلغاء ترخيص عدة أنشطة للشركة. وذكرت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، أنه تم إلغاء ترخيص مدير نظام استثمار جماعي، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ووكيل اكتتاب.