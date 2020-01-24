«صندوق النقد» أحد الخيارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سياسي لبناني كبير، إن برنامجاً من صندوق النقد الدولي قد يكون خياراً للبنان، إذا كانت الشروط مما يمكن للبلد الذي يمر بأزمة أن يتحمله، وألا تثير اضطراباً اجتماعياً، وذلك في الوقت الذي تتولى فيه حكومة جديدة مقاليد البلاد. وسؤال ما إذا كان يتعين على لبنان اللجوء لصندوق النقد أحد أكثر القرارات التي تواجه الحكومة إلحاحاً، إذ يتوجب عليها وضع خطة إنقاذ على وجه السرعة، لمواجهة حالة طوارئ مالية واقتصادية في ظل تحول الاحتجاجات للعنف.

وقال آلان عون، وهو نائب سابق عن التيار الوطني الحر، لرويترز: «الأولوية الأولى لوضع برنامج إنقاذ لتمويل احتياجات لبنان وبرنامج من صندوق النقد الدولي هو أحد الخيارات. لكن علينا أن ندرك أولاً ما هي المتطلبات ونرى ما إذا كان يمكن لنا نحن اللبنانيين تحملها أو قبولها لأننا لا نريد أن تكون لدينا مشكلة اجتماعية بجانب الأزمة المالية».

وأضاف «يجب أن نكون حذرين لئلا نثير اضطراباً اجتماعياً... لكننا بالتأكيد بحاجة لمساعدة دولية لتمويل احتياجات إنفاقنا في القطاعين العام والخاص». (رويترز)