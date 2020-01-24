الإمارات تتقدم في قائمة الدول الأكثر نزاهة وشفافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت، أمس، مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لمدة خمس سنوات (الشهادات).

تعتبر هذه المعاملة من المعاملات المهمة في تاريخ جي إف إتش حيث قامت بطرحها في أسواق رأس المال الدولية. ويعزى نجاح المجموعة في إصدار الصكوك إلى تصنيفها بالمستوى «B» الذي حازته من كل من وكالتي التصنيف العالميتين، ستاندرد آند بورز وفيتش، كما حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين الدوليين، ما يعكس ثقة السوق في المجموعة وشركاتها التابعة، ووضعها المالي الجيد واستراتيجيتها القوية ونموذج الأعمال الناجح الذي تنتهجه المجموعة.

تجدر الإشارة إلى أن الاكتتاب في الشهادات قد تجاوز الحد المقرر بمقدار مرتين ونصف حيث تجاوز الإصدار ما قيمته 750 مليون دولار في ظل الإقبال القوي من المستثمرين الدوليين الذين خصص لهم ما نسبته 47% من الإصدار، بينما خصصت نسبة 53% المتبقية لمستثمرين من المنطقة.

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من حيث أنواع المستثمرين، فقد شكل مديرو الصناديق ما نسبته 61% بينما شكلت المؤسسات المالية ما نسبته 39% من الإصدار، وسوف تستخدم حصيلة الشهادات تجاه تقوية المركز المالي للمجموعة وتمويل مرحلة النمو القادمة.

وصرح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية:«يعد هذا إنجازاً مهماً آخر في تاريخ جي إف إتش، كما يعكس بقوة تقدير السوق لنجاح جي إف إتش في التحول إلى مجموعة مالية قوية ومتنوعة. كما أن الإقبال الكبير على الصكوك دليلاً على قوة استراتيجيتنا ووضعنا المالي القوي وأدائنا المتميز».

من جهتها، أعلنت «شعاع كابيتال»، المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تشكل المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة والناتجة عن اندماج «شعاع كابيتال» و«مجموعة ابوظبي المالية» في كيان موحد، أمس، عن قيامها مع مؤسسات مصرفية أخرى بإتمام مهام تسعير وإصدار صكوك «جي إف إتش المالية» لمدة خمس سنوات.

وقال مصطفى خريبة، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الأصول لدى شركة «شعاع كابيتال»: «لعبت شعاع دوراً رئيسياً في إدارة هذا الإصدار الناجح لصكوك لمدة خمس سنوات لمصلحة مجموعة جي إف أتش المالية. ويشكل هذا الإصدار دلالة إضافية على ما تتمتع به شعاع من خبرات وإمكانات في مجال الصيرفة الاستثمارية».