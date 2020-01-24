مكاتب صرافة: «لا دولارات اليوم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اصطدمت مساعي لبنان لكبح جماح سوق موازية مزدهرة للدولار ووقف تراجع علمته، الليرة، بعقبة، عندما رفض تجار العملة بشكل كبير البيع بسعر جديد أقل جرى الاتفاق عليه مع البنك المركزي.

ومنذ اندلاع احتجاجات حاشدة ضد الطبقة السياسية، يرتفع سعر الدولار في هذه السوق الموازية، إذ بلغ 2500 ليرة لبنانية للدولار مقابل سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 القائم منذ التسعينات، ما تسبب بزيادة الأسعار.

وسعياً لوقف هبوط العملة، قالت نقابة الصرافين في لبنان بعد وقت قصير من إعلان تشكيل الحكومة، إنه جرى الاتفاق مع البنك المركزي على تحديد سعر شراء عند ألفي ليرة لبنانية للدولار بحد أقصى. وقالت إن المخالفين سيكونون «تحت طائلة عقوبات إدارية وقانونية»، لم تحددها.

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والدولار، الذي كان يوماً ما سهل الحصول عليه بمكاتب الصرافة التي لا تهدأ في بيروت، أضحى صعب المنال اليوم، ما قد يشكل تحدياً جديداً للبنانيين الذين يعانون ضغوطاً مالية هي الأسوأ منذ سنوات الحرب.

وقال 8 من 10 مكاتب صرافة زارتها «رويترز» إنه ليس لديها دولار للبيع، لكنها مستعدة للشراء بالسعر الجديد عند ألفي ليرة لبنانية. وشوهد العديد من العملاء وهم يبيعون الدولار بالسعر الجديد. وقال متعاملون آخرون إن تقييد السعر سيدفع السوق نحو العمل في الخفاء ويخرج التعاملات من مكاتب الصرافة.

وقال متعامل ثان «سيخلق سوقاً ثالثة، سوقاً موازية للسوق الموازية. إنه ليس واقعياً».

وبينما كان مكتبان في منطقة الحمرا ببيروت يبيعان كميات صغيرة من الدولار لعملاء بسعر عند 2050 و2075 ويشتريان بسعر ألفين، كانت خمسة مكاتب أخرى تصرف الزبائن بالعبارة الموجزة: «لا دولارات اليوم». (رويترز)