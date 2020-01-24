شكرا لقرائتكم خبر عن سعي لاقتراض 4 - 5 مليارات دولار لـشـــراء قـمــح ووقــود وأدويـــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المال اللبناني غازي وزني، أمس الخميس، إن المانحين الأجانب يترقبون الإصلاحات التي ستستحدثها الحكومة الجديدة، وما إن كانت مستعدة لتلقي دعم.

وأضاف الوزير في تصريحات بثها التلفزيون أن المجتمع الدولي بأكمله يترقب ما الذي ستفعله الحكومة، وما هو برنامجها، وما هي خطواتها الإصلاحية، وهل هي مستعدة للدعم، أم لا.

ونلقت صحيفة «ذا ديلي ستار» اللبنانية عن وزير المال اللبناني غازي وزني، قوله إن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لتمويل مشتريات القمح، والوقود، والأدوية.

وقال وزني «سيغطي هذا الضخ احتياجات البلد لمدة عام وسيساهم أيضاً في خفض الطلب على الدولار الأمريكي».

ويتعين اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع سندات دولية مُستحقة السداد، منها شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق السداد في مارس/ آذار. ويبلغ إجمالي الدين العام في لبنان 89.5 مليار دولار، 38% منه بالعملة الأجنبية.

وحصل لبنان على تعهدات تجاوزت 11 مليار دولار في مؤتمر دولي في 2018 كانت مرهونة بإصلاحات فشل حتى الآن في تطبيقها.

موقف صعب

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وستواجه حكومة لبنان الجديدة موقفاً سياسياً صعباً عندما تتحرك لضمان الحصول على تمويل خارجي ضروري لمنع حدوث انهيار مالي، وربما تتطلع إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي، فالاحتجاجات تزداد عنفاً ضد السلطة الحاكمة، والحكومة المدعومة من «حزب الله»، وتيار الرئيس ميشال عون، ليس لديها علاقات قوية مع دول الخليج التي عادة ما يلجأ إليها لبنان طلباً للمساعدة المالية، لا بل إن دول التعاون تعتبر «حزب الله» جماعة إرهابية.

كل ذلك دفع الرئيس عون إلى القول إن المهمة الرئيسية للحكومة هي استعادة ثقة المجتمع الدولي، لفسح المجال أمام التمويل، وتخفيف أزمة السيولة.

وارتفع سعر السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار بما يصل إلى سنت واحد، يوم الأربعاء، مع تشكيل الحكومة الجديدة بعد جدال على مدى أسابيع حول المناصب الوزارية.

مهمة دقيقة

وحصل لبنان، المثقل بدين عام تبلغ نسبته نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي، على تعهدات بمساعدات تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار في مؤتمر دولي عقد في إبريل/ نيسان عام 2018 بشرط إجراء إصلاحات لم تنفذ حتى الآن.

ونقل مكتب الرئيس عون عنه قوله لمجلس الوزراء «مهمتكم دقيقة». وأشار إلى «ضرورة العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين إلى مستقبلهم».

وقال دياب إن أول زيارة له للخارج ستكون لدول الخليج العربية، وسيكون عليه طمأنة حكام المنطقة بأن بيروت لا تزال ملتزمة بمبدأ النأي بالنفس عن الأزمات المحيطة، فهل ينجح؟ (رويترز)