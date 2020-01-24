«الإمارات» من أكثر العلامات التجارية تميّزاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت «طيران الإمارات» بين أكثر العلامات التجارية العالمية تميزاً في عام 2019، وذلك وفقاً لتصنيف «يوجوف Global Brand Buzz » الذي شمل أكثر من 12 سوقاً حول العالم. ويتم الحصول على تقييمات أكثر العلامات التجارية تميزاً من خلال سؤال المستطلعين «هل سمعت أي شيء إيجابي عن العلامة التجارية خلال الأسبوعين الماضيين سواء عبر الإعلانات أو الأخبار أو حديث الآخرين عنها؟».

وتصدرت التصنيف العالمي «نتفليكس» ثم «واتس آب» في المركز الثاني، و«يوتيوب» ثالثاً، و«سامسونج» رابعاً، و«جوجل» في المركز الخامس.

ومحلياً، تصدرت «الإمارات» تصنيف التميز، يليها «واتس آب» ثم «سامسونج» و«كارفور» رابعاً، و«سامسونج جالاكسي» خامساً، يليها «يوتيوب» و«آيفون» و«أبل» و«إعمار» وأخيراً «جوجل» في المرتبة العاشرة.