شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تناور قرب ذرى جديدة.. وترقّب «فيروس الصين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل مؤشرات «وول ستريت» المناورة قرب مستويات قياسية، على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها، من اسهم البنوك، ومن «بروكتر آند جامبل» التي سجلت أرباحاً تتجاوز توقعات المحللين خلال الربع المالي الثاني، لكن المبيعات أخفقت في مجاراة التقديرات رغم نموها 5% إلى 18.24 مليار دولار، مقابل توقعات بقيمة 18.42 مليار.

وعند الفتح، كانت المؤشرات الأمريكية الثلاثة متراجعة بحدة، حيث كان «داو جونز» متراجعاً 200 نقطة، فيما تراجع ستاندرد أند بورز 0.44% وناسداك 0.4%.

قادت أسهم التكنولوجيا أول أمس الأربعاء،مؤشر «ستاندرد أند بورز» لصعود طفيف قرب مستويات قياسية، حيث ساعدت توقعات قوية من «آي.بي.إم» في تخفيف أثر بواعث القلق من تفشي فيروس تاجي جديد.

وتراجع «داو جونز» الأربعاء 9.02 نقطة بما يعادل 0.03% إلى 29187.02 نقطة، وزاد «ستاندرد أند بورز» 1.02 نقطة أو 0.03% مسجلاً 3321.81 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك» 12.96 نقطة أو 0.14% إلى 9383.77 نقطة.

مراجعة استراتيجية

وفي أوروبا، أبقى البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، على سياسته من دون تغيير وأطلق «مراجعة استراتيجية» لهدفه للتضخم وأدواته. وقال البنك «المجلس الحاكم... قرر تدشين مراجعة لاستراتيجية سياسة البنك المركزي الأوروبي النقدية». وأبقى المركزي الأوروبي سعر عند المستوى القياسي المنخفض البالغ -0.50%.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات، أمس، متأثرة بالقلق إزاء انتشار فيروس جديد يشبه الإنفلونزا في الصين، ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إذ تراجع قطاع الطاقة الفرعي 0.8% مقتفياً أثر هبوط في أسعار النفط ناجم عن مخاوف من أن يؤثر انتشار الفيروس في الطلب على الوقود.

الأسهم اليابانية

نزلت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في أسبوعين، الخميس، بقيادة أسهم مرتبطة بالسلع الأساسية، وأسهم أخرى مرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما أدى القلق الشديد من انتشار فيروس كورونا جديد في الصين إلى تراجع الثقة.

كما ينتاب القلق المستثمرين قبيل إعلان أرباح الشركات، ما دفع المؤشر نيكاي القياسي لأن ينخفض 1% إلى 23795.44 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من يناير/‏‏ كانون الثاني. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8% إلى 1730.5 نقطة.

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وتراجعت مجموعة واسعة من الأسهم، ونزلت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية المدرجة في بورصة طوكيو، وعددها 33، إلى المنطقة السلبية ما عدا مؤشرين.

وقال متعاملون إن انخفاضاً حاداً في أسعار السلع الأولية، ومن أسبابه القلق بشأن تفشي الفيروس بالصين، ألقى بثقله على الأسهم المرتبطة بهذه السلع وعلى الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

ومن بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، كان قطاع النقل البحري ومنتجات النفط والفحم، وأيضاً التعدين الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية، حيث تراجعت بنسب 2.6 و2.2 و2% على الترتيب.

وبعكس الاتجاه الضعيف الكلي، قفز سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار أشباه الموصلات 2.5% إلى أعلى مستوى في 13 عاماً، بعدما حققت الشركة الأمريكية المنافسة تيرادين أرباحاً في الربع الرابع تفوق التوقعات.

أما سهم راكوتين فقد خسر 3.8% بعد تقارير إعلامية عن أن الهيئة المعنية بمكافحة الاحتكار في اليابان ستفتح تحقيقاً بشأن سياسة الشحن المجاني لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة في متجرها على الإنترنت. (وكالات)

بيانات إيجابية لمبيعات المنازل والبطالة

قفزت مبيعات المنازل بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من عامين في ديسمبر، في أحدث مؤشر على أن أسعار الرهن العقاري المنخفضة تساعد سوق الإسكان على استعادة عافيتها.

وزادت مبيعات المنازل القائمة 3.6%، في أعلى مستوى منذ فبراير 2018.

إلى ذلك، ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل بالرغم من تباطؤ نمو الوظائف.

وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة زادت 6آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 211 ألفا للأسبوع المنتهي في 18 يناير.