شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: مراجعة كشوف التحويلات وأسماء المتقدمين لمشروع دار مصر 23 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الإسكان، أنه سيتم بدء المراجعة الداخلية ببنك التعمير والإسكان، لأسماء المتقدمين لحجز وحدات مشروع دار مصر، وكذلك مراجعة التحويلات، تمهيدا لخطوة بدء الحجز، يوم 23 فبراير المقبل، عقب غلق باب سداد مقدمات الحجز.

وطرحت وزارة الإسكان، وحدات دار مصر، الدور الأرضى والأخير فى نحو 8 مدن جديدة وهى: "القاهرة الجديدة، أكتوبر، بدر، العبور، السادات، 15 مايو، برج العرب الجديدة"، وحددت الكراسة قيمة مبلغ جدية الحجز 50 ألف، على ان يتم استكمال مقدم الحجز، ونسبته 20%، من كامل قيمة الوحدة عقب التخصيص ولمدة شهر.

و نصت شروط الحجز أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصر الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عاما عند تاريخ الحجز، ولا يحق للأسرة "الزوج أو الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة فى المدن الجديدة، ويشترط أيضا عدم حصول المتقدم على قطعة أرض أو شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وفى حال مخالفة ذلك يتم الغاء الحجز.

ونصت شروط الحجز أيضا أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع فى مشروع سكن مصر مخصصة للاستخدام السكنى فقط، ولا يحق للمشترى تغيير الاستخدام المخصص ويقر المتقدم، ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

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ونصت الكراسة على أن حجز الوحدة يتم من خلال عدة خطوات، الخطوة الأولى، التقديم يبدأ من الأحد الموافق 12 يناير، وحتى يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل، كالآتى:

وبما يتعلق بالشروط المالية، نصت الكراسة، أن أسعار الوحدات بكل مدينة محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بالكراسة، وهى أسعار الدور الأرضى والأخير، ووديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة ويتم سدادها عند التعاقد، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز – عداد كهرباء – عداد مياه) متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.