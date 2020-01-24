شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تغلق على ارتفاع لكنها لا تزال بعيدة عن أعلى مستوى في عام ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات الخميس مع عودة الطلب على السلع الزراعية قبيل الإعلان عن تقرير وزارة الزراعة الأمريكية بشان الصادرات.



كانت وزارة الزراعة قد أعلنت تصدير الولايات المتحدة 435.129 ألف طن من القمح خلال الأسبوع الماضي، وهو ما اعتبر بين توقعات بين 400 ألف و600 ألف طن.

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وتلقى القمح دعماً من بطء وتيرة حصاد المحاصيل الزراعية في أمريكا الجنوبية خاصة البرازيل والأرجنتين ما يعني تأجيل وفرة المعروض بالأسواق.



كانت أسعار القمح قد بلغت في وقت سابق هذا الأسبوع أعلى مستوى لها منذ أغسطس/آب عام 2018 عند 5.92 دولار للبوشل، لكنها تراجعت لاحقاً عن هذا المستوى.



وفي ختام تعاملات الخميس، ارتفعت أسعار القمح عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.4% إلى 5.80 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 5.83 دولار بينما سجلت أقل سعر عند 5.75 دولار للبوشل.