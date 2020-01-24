شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيل مستوى قياسي جديد..كم بلغت القيمة السوقية لـ"تسلا"؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات الخميس مسجلا إغلاقاً قياسياً جديداًن وبذلك أصبحت صانعة السيارات الكهربائية الأكبر في صناعة المركبات بالولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، كما أنها احتلت المرتبة الثانية عالمياً بين شركات السيارات.



وقفزت القيمة السوقية لـ"تسلا" إلى حوالي 103 مليارات دولار متفوقةً على قيمة "جنرال موتورز" التي سجلت 50.5 مليار دولار و"فورد" التي سجلت قيمتها 36.5 مليار دولار.

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وتجاوزت "تسلا" أيضاً شركة "فولكس فاجن" الألمانية حيث بلغت قيمة الأخيرة 99.5 مليار دولار، لكنها في المرتبة الثانية خلف "تويوتا موتورز" اليابانية.



يُذكر أن سهم "تسلا" بدأ الزحف نحو مستويات قياسية متوالية منذ أكتوبر/تشرين الأول عندما أعلنت الشركة تحقيق أرباح فصلية في الربع السنوي الثالث من عام 2019 على خلاف توقعات بتسجيلها خسائر في تلك الفترة.



وفي ختام جلسة الخميس، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 0.5% إلى 572.2 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 582 دولارا وأقل سعر عند 555.6 دولار.