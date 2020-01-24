شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الخميس: نمو اقتصاد مصر فى عام 2020 بنسبة 5.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس، وعلى رأسها استطلاع الرأى الذى أجرته وكالة رويترز، والذى يتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصرى فى عام 2020 ليصل لـ5.9 %، وكذلك تصريح وزيرة الصناعة والتجارة واللى أكدت فيه أن وفد وزارى بحرينى يزور مصر قريباً لبحث تعزيز الشراكة، وأيضا قرار أمريكا تحظر حصول الإيرانيين على تأشيرات التجارة والاستثمار، وغيرها من الاخبار..وإليك أبرز التفاصيل .

- استطلاع رأى لمحللى رويترز: نمو اقتصاد مصر فى عام 2020 بنسبة 5.9%

كشف استطلاع رأى أجرته رويترز أن اقتصاد مصر سينمو على الأرجح بنسبة 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو و5.9 بالمئة في 2020-2021 - في تحسن عن الاستطلاع السابق الذي أُجرى قبل 3 أشهر.

- وزيرة الصناعة: وفد وزارى بحرينى يزور مصر قريباً لبحث تعزيز الشراكة

وجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب ملك البحرين ولي العهد بإيفاد وفد وزارى بحريني يضم وزراء التجارة والصناعة والمالية ورئيس شركة ممتلكات لزيارة مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة لبحث أوجه تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بما يسهم في احداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

- ملتقى الأعمال بين الشارقة والإسكندرية يستعرض آفاق الشراكات الاستثمارية

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم بمقرها، "ملتقى الأعمال بين الشارقة والإسكندرية"، وذلك بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة، وتوطيد العلاقات التجارية، واستعراض آفاق التعاون والشراكات الثنائية في قطاعات اقتصادية متنوعة، وإتاحة الفرصة للمشاركين من رجال الأعمال في البلدين للالتقاء بنظرائهم لمناقشة فرص التعاون والاستثمار المتاحة لدى الجانبين.

- أمريكا تحظر حصول الإيرانيين على تأشيرات التجارة والاستثمار

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حظرت الولايات المتحدة دخول الإيرانيين إلى البلاد بتأشيرات التجارة والاستثمار اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك في ظل المواجهة الحالية بينها وبين إيران في الشرق الأوسط.

- وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20.5 مليار جنيه.

- هيئة البريد: جميع مكاتب الهيئة إجازة السبت المقبل

قال مسئول بالهيئة القومية للبريد، إن المكاتب الرئيسية التى تعمل يوم السبت بشكل دائم، ستكون إجازة رسمية السبت المقبل الموافق 25 من يناير، ومن المعروف إن عدد مكاتب الهيئة تصل الى نحو 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية يعملون جميع أيام الأسبوع عدا العطلة الأسبوعية الجمعة و السبت باستثناء عدد محدود من المكاتب التى تعمل يوم السبت.

- "التنمية الصناعية" تمنح محاجر أسوان مهلة سنة لحين توقيع برتوكول مع المحافظة

أعلن المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال فاعليات جلسات مؤتمر «مواد البناء..نحو صعيد مصر»، الذي تنظمه غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، بمدينة أسوان، منح مهلة سنة للمحاجر بالمحافظة التي تقوم بعملية "التحجير" في أراضى خاضعة لولاية هيئة التنمية الصناعية، والتي حصلت على رخصة من المحافظة.