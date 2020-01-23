شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تُنهي التعاملات على استقرار أدنى 18 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم على الرغم من عودة الطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل القلق السائد حول العالم من تفشي الفيروس الصيني القاتل "كورونا".



وأعلنت الصين وفاة 18 حالة كانت مصابة بالفيروس القاتل، كما أصيب أكثر من 600 مواطن آخرين بالفيروس، وتم إيداعهم الحجر الصحي.



وأكدت أيضا الولايات المتحدة واليابان واسكتلندا ظهور حالات إصابة بالفيروس المذكور بعد ثبوت زيارتهم للصين في الأسابيع القليلة الماضية.

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من ناحية أخرى، هددت إدارة الرئيس الأمريكي "دونادل ترامب" بفرض رسوم جمركية ضد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى صفقات تجارية عادلة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.8 نقطة، وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار عند 17.829 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر في الجلسة عند 17.91 دولار وأقل سعر عند 17.59 دولار.