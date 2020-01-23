شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بفعل القلق إزاء تهديدات "ترامب" التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم وسط قلق في الأسواق بشأن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ضد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض رسوم جمركية.



ووقعت الملكة "إليزابيث الثانية" اليوم بشكل رسمي على مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الجاري.



وسوف تدخل بريطانيا في مرحلة انتقالية تنتهي في الحادي والثلاثين ن ديسمبر/كانون الأول المقبل، ورفض رئيس الوزراء "بوريس جوسون" أي تمديد لبعد ذلك.

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وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إذا أقدمت تلك الدول على فرض ضريبة تكنولوجية ضد شركات الولايات المتحدة من بينها "ألفابت" و"فيسبوك".



وطالب "ترامب" بروكسل ولندن بالسعي للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3116، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3152 وأقل سعر عند 1.3097.