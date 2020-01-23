شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً بفعل مخاوف الأسواق العالمي من تفشي فيروس قاتل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس سط قلق في الأسواق العالمية من تفشي الفيروس الصيني التاجي القاتل بعد إصابة المئات في الصين وانتقاله إلى دول أخرى.



وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات بهذا الفيروس إلى سبعة عشر شخصاً فيما أصيب أكثر من 400 آخرين، كما سجلت الولايات المتحدة والسعودية واسكتلندا ودول أخرى إصابات بالفيروس.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.8 نقطة، وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وتستمر فاعليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بسويسرا، وصرح وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" اليوم من المنتدى بأن الاتحاد الأوروبي سيواجه رسوما جمركية على صادرات للولايات المتحدة لو فرض ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% إلى 1565.4 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ السابع من يناير/كانون الثاني، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1576.5 دولار وأقل سعر عند 1551.3 دولار.