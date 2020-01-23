شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الخميس.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز مشروع سكن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان يوم الخميس المقبل، آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات مشروع سكن مصر الأرضى والأخير التى أعلنت عنها وزارة الإسكان الأسبوع الماضى، كما حددت يوم الأحد الموافق 9 فبراير المقبل كموعد لبدء الحجز.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن فتح باب الحجز لـ6101 وحدة سكنية (أرضى – أخير) بمشروعى "دار مصر"و"سكن مصر"، بـ13 مدينة جديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.

‫وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hbd–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

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‫وحول تفاصيل الوحدات المطروحة، قال وزير الإسكان: يتم طرح 3156 وحدة سكنية، بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور – بدر – المنصورة الجديدة)، وسيتم بدء تسجيل بيانات راغبى الحجز على الموقع الإليكترونى غدا الخميس 2/1/2020.

‫وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم طرح 231 وحدة سكنية، بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، بـ3 مدن جديدة بالصعيد، وهى (المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر "غرب أسيوط").