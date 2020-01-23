شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبي يطلق مراجعة ويبقي على سياسته دون تغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس على سياسته دون تغيير وأطلق "مراجعة استراتيجية" لهدفه للتضخم وأدواته.

وقال البنك "المجس الحاكم قرر تدشين مراجعة لاستراتيجية سياسة البنك المركزي الأوروبي النقدية. من المقرر نشر مزيد من التفاصيل بشأن نطاق المراجعة وجدولها الزمني في بيان صحفي اليوم في الساعة 1530 بتوقيت وسط أوروبا".

وجدد البنك التأكيد على تعهده بالإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى ممكن وربما خفضها، بينما يشتري أيضا سندات بعشرين مليار يورو شهريا إلى أن يتجه التضخم في منطقة اليورو من جديد إلى هدفه عند أقل من اثنين بالمئة بفارق قليل فحسب.

ولم يشهد البيان تغيرا فعليا عن نظيره في ديسمبر كانون الأول، إذ أشار إلى أن استقرار البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو لا يعتبر كافيا لتشديد سياسة البنك الفائقة التيسير.

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وبقرار اليوم الخميس، يظل سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي للإيداع لأجل ليلة واحدة، وهو أداة الفائدة الرئيسية للبنك حاليا، عند المستوى القياسي المنخفض البالغ -0.50 في المئة.

وكان "بينوا كوور" عضو مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى، قد أكد أن العملات الرقمية مثل "ليبرا" من فيس بوك ستعطل النظام المالي، إما عن طريق إجبار البنوك المركزية على الابتكار أو عن طريق الحصول على دور عالمى يمكن أن يتحدى هيمنة الدولار.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، ففى محاولة لإنشاء إنشاء شبكة دفع عالمية رخيصة، أعلن فيس بوك عن خططه فى وقت سابق من هذا العام لإنشاء عملته الرقمية "Libra" فى العام المقبل، مما أدى إلى إشراك المنظمين العالميين الذين يتدافعون الآن للتوصل إلى اللوائح اللازمة، وقال كوور فى مؤتمر عقد فى لوكسمبورج "مبادرات عالمية مستقرة مثل ليبرا ستثبت اضطرابها بطريقة أو بأخرى، فهذه هى النتيجة الطبيعية للتقدم التكنولوجى السريع والعولمة وتحويل تفضيلات المستهلك".

وبينما أعرب المنظمون عن قلقهم الشديد بشأن ليبرا، لاحظ "كوور" جاذبية مثل هذه العملات، والتى قد تسمح لهم بالمنافسة بشكل أكثر فعالية مع الدولار، وهو شيء لم يكن اليورو قادرًا على فعله، حيث يتم توجيه هذه العملات إلى عملاء التجزئة وهى تستند إلى البنية التحتية الحالية، مما سيسمح لها بالانتشار بسرعة.