شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأسترالي رغم صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور بيانات اقتصادية قوية اليوم.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأسترالية أن الاقتصاد أضاف 28.9 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 12.2 ألف وظيفة فقط.



وكشفت البيانات أيضا عن انخفاض معدل البطالة إلى 5.1% من 5.2% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بينما توقع محللون استقرارها دون تغيير عند 5.2%.

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وتتابع الأسواق عن كثب التصريحات الواردة من منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي الذي يحضره عدد من قادة العالم والشخصيات الاقتصادية والمصرفية.



وأثارت بعض تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" القلق عندما هدد بفرض رسوم جمركية ضد واردات بلاده من السيارات الأوروبية حال عدم التوصل إلى صفقة عادلة بين واشنطن والاتحاد الأورروبي.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش عند 0.684، وسجل أعلى سعر عند 0.6879 وأقل سعر عند 0.6829.