شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي: كل الخيارات مفتوحة على طاولة "أوبك" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن كل الخيارات مفتوحة في اجتماع "أوبك+" المقبل بما فيها تخفيضات إضافة.
وأشار إلى أن بلاده منفتحة على تخفيضات نفط إضافية في اجتماع أوبك بلس المقبل إن اقتضت الضرورة، بحسب "العربية".
وتعاني أسواق النفط الخام من التراجع لتسجل أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، بفعل تصاعد مخاوف أن يؤدي انتشار فيروس كورونا فى الصين إلى تراجع مستويات الطلب على النفط فى أكبر مستورد له فى العالم، ويضغط على الأسعار أيضا ارتفاع المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.
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