شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط مزيد من الانخفاض لينجح بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 54.60، ويجب مراقبة تصرف السعر عند هذا المستوى، حيث إن استمرار الضغط السلبي سيمد خسائر النفط لتصل إلى 51.80 على المدى القريب، بينما الصمود أمام الضغط السلبي الحالي سيدفع السعر للارتداد صعوداً وبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي.

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