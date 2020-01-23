شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1554.10، معززاً التوقعات بالاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1575.90 كهدف رئيسي أول.

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