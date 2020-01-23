شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار كسراً قوياً لدعم القناة الصاعدة ويستقر دونه، ليشير إلى توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة وإيقاف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، في طريقه لزيارة مستوى 1.0985 كمحطة سلبية تالية، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.1075 سيبقي على الضغط السلبي المتوقع قائماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 23-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.