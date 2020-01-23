شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران والان نبدء بالتفاصيل

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على أشخاص وشركات على صلة بإيران. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر موقعها: «العقوبات تستهدف شخصين و6 شركات منها شركات لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية».

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