شكرا لقرائتكم خبر عن 40 يومًا أمام لبنان واليابان للتوصل لاتفاق بشأن «غصن» والان نبدء بالتفاصيل
وفر غصن من اليابان إلى لبنان، حيث مسقط رأسه، أثناء انتظاره لمحاكمة في اتهامات تشمل التقليل من قيمة راتبه وخيانة الأمانة وإساءة استغلال أموال الشركة. وينفي غصن كل الاتهامات.
وليس هناك اتفاقية تسليم للمتهمين بين اليابان ولبنان، ولا يسلم لبنان عادة مواطنيه. ويأمل الفريق القانوني الممثل لغصن إجراء المحاكمة في لبنان الذي يتمتع فيه الرئيس التنفيذي السابق لنيسان بصلات وثيقة ويسعى لتبرئة اسمه.
وقال المصدران، إن اليابان طلبت من لبنان في الأيام الماضية إيضاح الملفات التي تحتاج طوكيو لإرسالها في إطار طلب رسمي لتسليم غصن. وأضاف المصدر القضائي: "عادوا وطلبوا توضيحا.. اليوم أرسلنا ذلك لليابانيين".
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