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أرامكو أغلى علامة تجارية في المنطقة بقيمة 46.8 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تصدرت العلامة التجارية لشركة أرامكو السعودية قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة بمنطقة الشرق الأوسط، بقيمة بلغت 46.8 مليار دولار، (175.5 مليار ريال)، وفقا لمؤشر قيمة العلامة التجارية من وكالة براند فايننس، إحدى الوكالات المستقلة.

وأوضحت براند فايننس في تقرير لها أن أرامكو تصدرت العلامات التجارية في المنطقة من حيث القيمة، ومن حيث فئة (B2B)، وحلت في المرتبة الـ24 عالميا.

ووفقا للتقرير، انضمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» للمرة الأولى لقائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم، وحلت في المرتبة الـ490 عالميا بقيمة بلغت 4.33 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن قيمة العلامة التجارية لشركة «سابك» ارتفعت بنسبة 9.3% إلى 4.33 مليارات دولار (16.24 مليار ريال) مع بداية عام 2020، بالمقارنة مع قيمتها المسجلة عام 2018، مما يعكس النظرة الإيجابية من قبل الزبائن والجهات ذات العلاقة للشركة وشعارها «كيمياء وتواصل TM». ونمت العلامة التجارية للشركة على أساس سنوي على مدار السنوات الست الماضية، حيث تضاعفت قيمتها منذ عام 2014.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف البنيان «إن قوة العلامة التجارية العالمية لسابك تظهر نهجنا التعاوني تجاه الأعمال التجارية والتزامنا بالحفاظ على علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة». وأضاف «نحن ملتزمون بتقديم حلول رائدة لعملائنا، بينما نضع في الوقت نفسه الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في جوهر أعمالنا، ويتضح ذلك من خلال تقييم علامتنا التجارية المتنامي».

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وعلى صعيد أسرع العلامات التجارية نموا في منطقة الشرق الأوسط، حلت العلامة التجارية أدنوك في المرتبة الأولى بقيمة 10 مليارات دولار، وحلت في المرتبة الـ161 عالميا.

كما حلت العلامة التجارية «اتصالات» الإماراتية في المرتبة الأولى من حيث فئة «من الأعمال إلى المستهلك» للعام الثالث على التوالي، بقيمة 8.5 مليارات دولار وحلت في المرتبة الـ225 عالميا.

وجاءت شركة الاتصالات السعودية «stc» في المرتبة الـ242 عالميا متقدمة 41 مركزا مقارنة بتصنيفها العام الماضي في المرتبة الـ283 عالميا.

وعالميا احتلت الشركات الأمريكية أول أربعة مراكز من حيث أكثر العلامات التجارية قيمة، بصدارة شركة أمازون التي وصلت قيمة علامتها التجارية إلى 220.79 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 17.5% عن قيمتها العام الماضي. وجاءت قوقل في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 159.722 مليار دولار، تلتها أبل بقيمة 140.524 مليار دولار، ثم مايكروسوفت بقيمة 117.072 مليار دولار.

وكسرت سامسونج الهيمنة الأمريكية بالقائمة، لتحل خامسة بقيمة بلغت 94.494 مليار دولار.

وتستخدم «براند فايننس» منهجية خاصة لتحديد قيمة العلامة التجارية، تشمل العوامل التي أخذت بعين الاعتبار مدى معرفة أصحاب (العلاقة) بالشركة ورضاهم عنها إلى جانب الأداء المتوقع للأعمال.