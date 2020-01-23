قطع المياه عن شرق الإسكندرية مساء غداً الجمعة بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قطع مياه الشرب، مساء غدا الجمعة، نظرا أعمال إحلال وتجديد خط مياه رئيسى بطول 4 كم قطر 1000،شرق المحافظة، حيث سيتم إضعاف المياه أو انقطاعها عن شارع أحمد عبد الوهاب خلف معرض الكتاب منطقة الرأس السوداء.

وقال بيان صحفى صادر اليوم عن شركة مياه الإسكندرية، أن انقطاع المياه سيتم نظرا لأعمال الإحلال والتجديد لخط قطر مياه 1000 مم وذلك من الساعة 10 مساء غدا الجمعة وحتى صباح السبت، وذلك بمناطق ( شارع أحمد عبد الوهاب ، الرأس السوداء ، الفلكى ، المندرة قبلى ، العصافرة قبلى )، وسيتم توصيل المياه فور انتهاء أعمال التجديد، وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهالي المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابير هم و احتياجاتهم من المياه.

و كانت شركة مياه الشرب بالاسكندرية ، قد أعلنت عن إطلاق خدمة جديدة لعملاء الشركة ، و هى خدمة التعاقد المنزلى ، حيث أشارت شركة المياه الى أنه تم إطلاق خدمة جديدة " التعاقد المنزلى " ، حيث يتم التعاقد داخل الوحدة السكنية سواء للوحدات السكنية أو المحلات التجارية ،و ناشدت المواطنين الاتصال على الخط الساخن 125، و ذلك لطلب الخدمة ، حيث يتوجه فريق متكامل من الشركة لمحل الإقامة للتعاقد و تركيب العداد الجديد.