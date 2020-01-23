شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الخليج الرئيسية تهبط مع تأثر المعنويات العالمية بفيروس الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت بورصات الخليج الرئيسية على انخفاض اليوم الخميس، مقتفية أثر تراجع الأسهم العالمية وأسعار النفط، مع تكدر المعنويات بفعل انتشار فيروس تاجى جديد في الصين.

قررت بكين إغلاق ووهان، وهي مدينة يقطنها 11 مليون شخص، التى تعتبر بؤرة تفشى الفيروس الذى راح ضحيته 17 شخصا وأصاب قرابة 600 آخرين وأحدث هزة بأسواق المال في أنحاء العالم.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم بفعل المخاوف من أن انتشار الفيروس من الصين، وقد يؤدي لهبوط الطلب على الوقود إذا أعاق النمو الاقتصادي.

ونزل المؤشر القياسي السعودي 0.5 بالمئة بقيادة تراجع سهم الاتصالات السعودية.

هبط السهم 4.7 بالمئة، وهو أكبر هبوط له في يوم واحد منذ مايو أيار، بعد يوم من إعلان الشركة عن أرباح بقيمة 2.41 مليار ريال (642.48 مليون دولار) في الربع الرابع، بانخفاض من 3.11 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام.

ونزل سهم بنك الرياض 1.5 بالمئة، بينما تراجع سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 2.9 بالمئة بعد تسجيل تراجع في الربح الفصلي.

وفقد مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة، إذ أغلق 16 من أصل عشرين سهما عليه على انخفاض، بما فيها سهم بنك قطر الوطني ومصرف الريان وهبطا 0.9 بالمئة وواحدا بالمئة على الترتيب.

وفي دبي، نزل المؤشر 0.4 بالمئة، إذ هبط سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة، بينما انخفض سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجستية 2.1 بالمئة.

وتلقى المؤشر بعض الدعم من سهم بنك دبي الإسلامي الذي صعد 1.6 بالمئة بعد أن أتم أكبر بنك إماراتي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية الاستحواذ على بنك نور غير المدرج.

ونزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة، إذ هبط سهم البنك التجاري الدولي واحدا بالمئة وفقد سهم الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة التبغ في مصر 1.7 بالمئة.

لكن مؤشر بورصة أبوظبي صعد 0.2 بالمئة، مدعوما بزيادة 0.8 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول. وقال البنك إنه يجري محادثات للاستحواذ على الفرع المصري لبنك عوده اللبناني.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

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السعودية.. هبط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 8386 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5245 نقطة.

دبي.. نزل المؤشر 0.4 بالمئة إلى 2838 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 10624 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 13728 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1653 نقطة.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 4070 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 7106 نقاط.

(الدولار = 3.7511 ريال سعودي)