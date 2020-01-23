شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: خطة لتطوير النقل والهندسة لوقف الخسائر السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات المالية لشركة النقل والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن حدوث ارتفاع طفيف في خسائر الشركة العام المالى الماضى 2018-2019، مقارنة بالعام المالى 2017-2018.

وتعد شركة النقل والهندسة (ترنكو)، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتأسست الشركة فى عام 1946 كشركة صناعات هندسية فى مجال النقل، وبدأت الشركة نشاط إنتاج إطارات السيارات فى عام 1956 تحت الاسم التجارى "نسـر".

بعد ذلك أصبحت الشركة متخصصة فى إنتاج إطارات المركبات بجميع أنواعها ( ركوب ملاكى، نصف نقل، أتوبيسات، نقل، مقطورات، زراعى، دراجات، موتوسيكلات) وكذلك الأنابيب الداخلية والطواقى الخاصة بها.

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وبحسب البيانات المالية التى حصل" الخليج 365" عليها، فإن خسائر الشركة ارتفعت إلى 187.7 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 163.8 مليون جنيه ، كما أظهرت القوائم المالية للشركة تحقيق إيرادات بلغت 117.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 338.5 مليون جنيه .

وحول أسباب تراجع نتائج الشركة كشف مصدر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"الخليج 365" أن هناك مساعى من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركة النقل والهندسة، بهدف إنشاء مصنع إطارات سيارات جديد للشركة بالتعاون، والشراكة مع إحدى الشركات العالمية، لافتًا إن هناك لجنة مشكلة من الشركة القابضة لدراسة كل تلك الأمور، حتى يمكن انتشال النقل والهندسة من خسائرها، خاصة فى ظل ارتفاع الخسائر المرحلة وتراكم الديون والفوائد البنكية عليها، موضحا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بصدد الإعلان عن تفاصيل التطوير والشراكة الفترة المقبلة .