شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مخزون النفط في الولايات المتحدة على عكس التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة في أمريكا انخفاض مخزون النفط بحوالي 400 ألف برميل إغلى 428.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعها بنصف مليون برميل.



وارتفع مخزون البنزين بحوالي 1.7 مليون برميل إلى 260 مليون برميل، بينما انخفض مخزون المقطرات بـ1.2 مليون برميل إلى 146 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية غير رسمية ارتفاع مخزون النفط بحوالي 1.6 مليون برميل.



