شكرا لقرائتكم خبر عن "سامبا المالية" تنتهي من طرح سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة سامبا المالية، اليوم الخميس، عن الانتهاء من طرح سندات دولية بالدولار الأمريكي، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه من المُقرر تسوية إصدار السندات بتاريخ 29 يناير الجاري.

وأفادت الشركة بأن العدد الإجمالي للصك هو 2.5 ألف سهم وذلك لأجل استحقاق 7 سنوات، علماً بان قيمة السهم 200 ألف دولار أمريكي مطروحة على سعر مخفّض بقيمة 99.818 دولار أمريكي.

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وبحسب البيان، سيتم استرداد السندات عند تاريخ استحقاقها المجدول وقد تقوم الشركة باسترداد السندات بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 1.226 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت المجموعة، إن الانخفاض في الأرباح خلال الربع الثالث يعود إلى الزيادة في إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 17.1% ويرجع ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك، ورواتب موظفين وما في حكمها ومخصص انخفاض الائتمان.

وعلى النحو ذاته، حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 3.2 مليار مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة انخفاض بلغت 11.5%.