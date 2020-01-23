شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض متوسط أسعار البيع تهبط بأرباح "سافكو" 41% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع في الأرباح بنسبة 40.5% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 338.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 568.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 341.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 578.1 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، بالإضاقة إلى انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.
وذكرت الشركة أنه تم تخفيض مخصص الزكاة خلال الربع السابق نتيجة استلام الشركة ربوط زكوية معدلة لسنوات سابقة حتى العام المالي 2017.
وحققت سافكو صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 1.7 مليار ريال في العام 2018.
يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالي مقابل صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
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