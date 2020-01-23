شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يدفع خسائر "كيان للبتروكيماويات" للارتفاع 51% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 51% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسارة بلغ 167.4 مليون ريال مقابل خسارة بلغت 110.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 39.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 61.5 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

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وعزت الشركة ارتفاع الخسائر في الربع الرابع إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات ، على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم وتكاليف التمويل ومخصص الزكاة.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 636.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 469.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العا qaم الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في الفترة المقابل من 2018.