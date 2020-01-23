شكرا لقرائتكم خبر عن الدعم السعودي يسهم في ازدياد نشاط ميناء عدن والان نبدء بالتفاصيل

سجل ميناء عدن عام 2019م رقماً قياسياً هو الأكبر على الإطلاق في تاريخه، وأسهمت منحة الرافعات السعودية التي قدمت إلى الميناء في زيادة الواردات الإغاثية والتجارية.

وأوضح مدير الإعلام بمؤسسة موانئ خليج عدن عبدالله الشرفي أن هناك زيادة في نسبة تفريغ البضائع العام المنصرم 2019م بنسبة بلغت 14 % عن عام 2018، إضافة إلى ما نسبته 17 % كزيادة في عدد مناولات الحاويات.

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وأضاف الشرفي أن الميناء أفرغ ما يزيد عن خمسة ملايين طن من البضائع في ميناء الحاويات خلال العام المنصرم ، وحقق ميناء عدن زيادة في مناولة البضائع الجافة خلال العام 2019 تقدر بنسبة 14% عن العام الذي سبقه مسجلاً 637,042,5 طناً .

وكانت المملكة قد دعمت الميناء بتوفير رافعتين بقدرة 60 طن، ضمن دعم البرنامج الذي شمل مختلف الموانئ في المحافظات اليمنية.

كما قدمت السعودية رافعة بقدرة 60 طناً لميناء المخا، ورافعة 60 طناً لميناء المكلا، ورافعة 30 طناً لميناء نشطون، ورافعة بقدرة 30 طناً لميناء سقطرى.