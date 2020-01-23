شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تأسيس أول جمعية في «التجارة الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على طلب تأسيس جمعية التجارة والتجزئة الإلكترونية التي تعد أول جمعية أهلية متخصصة في هذا الشأن.

وتهدف الجمعية إلى تنمية الفكر العلمي وتوعية المجتمع بمفهوم التجارة الإلكترونية والمقصود منها، وتطوير وإرشاد المواقع والمنصات الإلكترونية وتجهيزها لممارسة التجارة الإلكترونية.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية التجزئة والتجارة الإلكترونية مازن الضراب أن تأسيس هذه النوع من الجمعيات الأهلية التخصصية بات أمراً ملحا في هذا التوقيت المثالي، حيث تشهد المملكة نموًا في قطاع التجزئة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية من قبل القطاع الخاص والتحول في القطاع الحكومي لدعم القطاع".