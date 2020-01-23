شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عوده اللبنانى فى محادثات مع أبوظبى الأول لبيع وحدته المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك عوده اللبنانى اليوم الخميس إنه يجرى مفاوضات حصرية مع بنك أبوظبي الأول لبيع وحدته المصرية في خطوة تستهدف تدعيم السيولة لديه والمتانة المالية، وقال البنك في بيان إن المحادثات الجارية مع أكبر بنوك الإمارات مازالت في مراحلها المبكرة وإنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن، مضيفا أنه لا ينوى فى الوقت الحالى الانخراط فى محادثات لبيع أى وحدات خارجية أخرى.

دخل بنك أبوظبى الأول في مناقشات حصرية مع بنك عودة للنظر فى إمكانية الاستحواذ على نشاط البنك بالكامل في مصر، وبحسب بيان موجه من البنك إلى سوق أبوظبى للأوراق المالية، نشر اليوم على موقع السوق المالى، يقوم فريق عمل خاص بالنظر في عملية الاستحواذ المحتلة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أية تقييمات.

وأكد بنك أبو ظبى الأول، أن تلك المناقشات لا تعنى الانتهاء أو توقيع اتفاقية الاستحواذ، والتى ستخضع لاحقاً لموافقات الجهات التنظيمية، وذكر البنك في بيانه أن هذه المناقشات تأتى ضمن استراتيجية بنك أبوظبي الأول للنمو المدروس على الصعيدين المحلي والدولى.

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