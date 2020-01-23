شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: وفد وزارى بحرينى يزور مصر قريباً لبحث تعزيز الشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب ملك البحرين ولي العهد بإيفاد وفد وزارى بحريني يضم وزراء التجارة والصناعة والمالية ورئيس شركة ممتلكات لزيارة مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة لبحث أوجه تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بما يسهم في احداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وجاء ذلك خلال اسقباله نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والتي تزور المملكة حالياً للمشاركة في فعاليات افتتاح معرض الخريف الدولي، حضر اللقاء وزيرى المالية والصناعة والتجارة بمملكة البحرين والسفير ياسر شعبان سفير مصر لدى مملكة البحرين.

وقالت جامع في بيان لها إن الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أكد خلال اللقاء عمق العلاقات المشتركة التي تربط بين قيادة وحكومتى البلدين الشقيقين، معرباً عن تقديره للدور الكبير والمكانة الرائدة لجمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

وأشارت إلى أن نائب ملك البحرين ولى العهد أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو الأمر الذي ينعكس ايجاباً على تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين مصر والمملكة البحرينية، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في مسار العلاقات المشتركة الامر الذي يفتح آفاقاً جديدة ويخلق مزيداً من فرص التعاون في مشروعات استراتيجية مشتركة بين البلدين الشقيقين.

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واكدت جامع أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والبحرين تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمملكة البحرين كأحد أهم الدول الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

وقالت الوزيرة إن مناخ الأعمال في مصر أصبح أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية خاصة في ظل حزم الحوافز المتميزة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، مشيرةً في إلى احتلال مصر للمرتبة الأولى في إفريقيا كأكثر الدول المؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك في أحدث التقارير الإفريقية الصادرة في هذا الشأن.

وأشارت جامع إلى ترحيب مصر بزيادة تواجد الشركات البحرينية للاستثمار في السوق المصرى للاستفادة من كل الحوافز المتاحة وبصفة خاصة في القطاع الصناعي والذي يلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية.

ولفتت جامع إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع السفارة المصرية بالبحرين لمتابعة الترتيبات الخاصة بزيارة الوفد الوزارى البحرينى لمصر بهدف إنجاح هذه الزيارة والتوصل إلى رؤية مشتركة لمستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين.