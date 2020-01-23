شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع في بداية الجلسة عقب بيانات سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الخميس متأثرة بصدور بيانات اقتصادية سلبية فضلا عن متابعة الأسواق للتصريحات الواردة من منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي.



وكشفت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد ارتفع بستة آلاف طلب إلى 211 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

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وكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح أمس على هامش منتدى "دافوس" بأن الدولار لا يزال قوياً وأن الاحتياطي الاتحادي عرقل المزيد من النمو الاقتصادي وانتعاش سوق الأسهم بسبب رفعه للفائدة.



وهدد "ترامب" الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادراتهم من السيارات إذا لما يتم التوصل إلى صفقة تجارية عادلة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 29085 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 9371 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3310 نقاط.