الاقتصاد

أسعار البلاديوم تنخفض من أعلى مستوياتها القياسية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الخميس بعد تسجيل أعلى مستويات قياسية جديدة في وقت سابق هذا الأسبوع.


وتعرض البلاديوم لعمليات جني أرباح على ما يبدو من جانب المستثمرين للاستفادة من المكاسب القوية التي سجلها المعدن الصناعي.


وأصبح البلاديوم في مصاف العملات النفيسة بجانب الذهب والبلاتين نتيجة القفزات في الأسعار والطلب الحاد عليه من صناعات أبرزها السيارات.

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ويستخدم البلاديوم في تصنيع مكونات وأجزاء داخل السيارات تسهم في خفض انبعاثات العوادم الضارة للبيئة منها، وهو معيار أصبح هاماً بالنسبة للعديد من الدول والحكومات الساعية لمكافحة التغيرات المناخية.


وبالتزامن مع الطلب القوي، تشهد الأسواق العالمية نقصا في المعروض من البلاديوم مع الأخذ في الاعتبار تعدينه بشكل ثانوي بجانب معادن أخرى كالبلاتين والنيكل.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 2330 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2427 دولار، وهو الأعلى على الإطلاق، وأقل سعر عند 2308 دولارات.

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