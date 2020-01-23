الجاسر يفتتح أعمال مجلس الشراكة الاقتصادية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

افتتح معالي وزير النقل رئيس لجنة الخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم الخميس 1441/5/28هـ الموافق 2020/1/23م في الرياض، أعمال مجلس الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص المنبثق عن لجنة الخدمات اللوجستية والتي أقرت إنشاء المجلس تعزيزًا للتكامل مع القطاع الخاص، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح.

ويجسد المجلس أهمية مشاركة القطاع الخاص واهتمام لجنة الخدمات اللوجستية، بإشراك القطاع الخاص في كافة القرارات، ومن أبرز مهام المجلس مراجعة السياسات والتشريعات وإبداء الرأي بشأنها، ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في الشأن اللوجستي وتحديد أفضل السبل لمعالجتها، إضافة إلى دراسة الفرص الواعدة في المجال اللوجستي واستكشافها، وتقديم الأفكار والمقترحات والتوصيات التي تسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI)، واقتراح أفضل السبل لتيسير ممارسة الأعمال في المجال اللوجستي.

تأتي هذه الأعمال لإيجاد نافذة محددة للقطاع الخاص، تمكنهم من المشاركة والاطلاع فيما يخص العمل اللوجستي سواء بتقييم التشريعات والقرارات التي تصدرها الجهات الحكومية، أو من خلال إبراز التحديات والعوائق التي تواجههم.