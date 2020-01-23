شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تفتتح فرع جديد في محافظة العلا وتطور فرعها في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

استكمالاً لاستراتيجيتها في تطوير فروعها بمختلف المناطق

ضمن إطار خططها التوسعية، وانطلاقاً من شراكتها الاستراتيجية مع الإدارة العامة للمرور، افتتحت شركة نجم لخدمات التأمين فرع جديد لها في محافظة العلا، وعملت على تطوير فرعها في المدينة المنورة.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال نجم استراتيجيتها التوسعية والتطويرية لفروعها بمختلف مناطق المملكة، بعد أن كانت قد افتتحت مؤخراً فروعاً جديدة لها في كل من منطقتي الرياض والقصيم، إضافة إلى محافظة جدة، وهو ما سيساهم في تعزيز سرعة إنجاز الخدمات المقدّمة لقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين بيسر وسهولة، وتلبية احتياجات قائدي المركبات، عبر توفير أفضل الخدمات.

وفي هذه المناسبة، عبر الرئيس التنفيذي لنجم الدكتور محمد السليمان عن سعادته بهذه الخطوة التي تندرج ضمن إطار استراتيجية الشركة التطويرية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتأتي إدراكاً منها بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في مجال السلامة المرورية. وأكد أن «وجود هذه الفروع سوف يساهم في توفير بيئة عمل جيدة للموظفين تمكّنهم من القيام بالواجبات الوظيفية باحترافية عالية تتناسب مع تطلعات العملاء، حيث أن شركة نجم تقوم بخطوات عديدة منها تغيير وفتح العديد من الفروع بما يتناسب مع هويتها الجديدة بهدف تحسين فروع خدمات العملاء، واستخدام الخدمات التقنية لتسهّل على العملاء إنجاز المعاملات في أي وقت وبمختلف المواقع، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030».

يذكر أن شركة نجم تنتهج استراتيجية توسعية، حيث دشّنت في العام 2019 خدماتها في محافظات الغاط، العيينة، والجبيلة، وأصبح عدد المدن والمحافظات التي تغطيها الشركة بعد افتتاح فرع العلا 40 مدينة ومحافظة، وتساهم الفروع الجديدة في تعزيز سرعة إنجاز الخدمات المقدّمة لقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين بيسر وسهولة، وتلبّي احتياجات قائدي المركبات، مما يساهم في تعزيز معايير السلامة المرورية عبر توفير أفضل الخدمات. كما أعرب الدكتور السليمان عن جزيل شكره للإدارة العامة للمرور والأمن العام على دعمهما الدائم لمختلف الخدمات.