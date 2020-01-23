شكرا لقرائتكم خبر عن «السواحه»: قدمنا رعاية صحية إلكترونية لمليون شخص والان نبدء بالتفاصيل

• التكنولوجيا من العناصر المسرعة لوتيرة التنمية والتطور

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن التكنولوجيا من العناصر المسرعة لوتيرة التنمية والتطور، لافتاً إلى أن ما يطرأ من تغير بفعل التقنية يصاحبه استحداث لفرص العمل، وعالمياً بفعل ذلك فإن التنبؤات تشير إلى استحداث 58 مليون وظيفة جديدة.

وأكد، خلال مشاركته في جلسة حوارية في أعمال المنتدى الدولي "دافوس" تحت عنوان " أولويات السعودية في مجموعة العشرين"، أن تشكيل آفاق جديدة ضمن أهداف رئاسة المملكة لمجموعة العشرين يحتّم العمل متسارع الخُطا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

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وقال الوزير السواحه: "نحن في المملكة تمكنا وتحديداً في العام 2019 أن نصل إلى مليون شخص من خلال تقديم خدمات رعاية صحية إلكترونية، ونحاول أن نطبق نفس المثال الناجح في أفريقيا، وعلينا أن نسرع الخُطا والوتيرة، وأعتقد أنه لا يمكن لنا أن نعمم هذا التطور بين دولة وأخرى إن لم يعمم هذا التطور، ورعاية صحية إلكترونية على مستوى الدولة بأسرها".

وأضاف: "نريد أن نحرز قفزة نوعية أيضاً بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لسد الفجوة الرقمية"، مؤكداً أن هذه المسألة في غاية الأهمية.

وتحدث عن دور المرأة في التكنولوجيا، مبيناً أن مشاركتها في تقنية الاتصالات والمعلومات ارتفع من 7 % إلى 15 %، فيما زاد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6% مقارنة بـ 3% عند زيادة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات والمعلومات.