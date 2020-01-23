شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الأعمال بين الشارقة والإسكندرية يستعرض آفاق الشراكات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم بمقرها، "ملتقى الأعمال بين الشارقة والإسكندرية"، وذلك بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة، وتوطيد العلاقات التجارية، واستعراض آفاق التعاون والشراكات الثنائية في قطاعات اقتصادية متنوعة، وإتاحة الفرصة للمشاركين من رجال الأعمال في البلدين للالتقاء بنظرائهم لمناقشة فرص التعاون والاستثمار المتاحة لدى الجانبين.

وبحسب وكالة وام، حضر الملتقى الدكتور سلطان الملا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، والدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس جمعية رجال أعمال إلاسكندرية.

وأعرب محمد أحمد أمين العوضي عن أمله في أن يسهم الملتقى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون بين البلدين الشقيقين، وأن يكون بداية لإنطلاقة جديدة نحو مزيد من التعاون، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، بما يخدم المصلحة المشتركة، مشيرا إلى أن الملتقى هو ثمرة العلاقات الثنائية المتميّزة والراسخة بين الإمارات ومصر في جميع المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والعلمية والسياحية، والتي كانت وستبقى إلى الأبد متجذرة بمباركة ورعاية قيادتي البلدين .

وأكد رغبة غرفة الشارقة للمساهمة بتعزيز العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين بوجه عام وبين الشارقة والإسكندرية على وجه الخصوص وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بترسيخ قواعد وأسس العمل المشترك وتعزيز علاقات الشارقة على مختلف المستويات مع الأشقاء العرب.

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وأشار العوضي إلى أن غرفة الشارقة حريصة على مواصلة بناء أفضل العلاقات مع مجتمع الأعمال في الإسكندرية من خلال الاستعداد التام لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للراغبين بالاستثمار في إمارة الشارقة والاستفادة من المزايا والفرص الواعدة التي تزخر بها لا سيما في ضوء سياسة التنويع الاقتصادي السديدة التي تنتهجها حكومة الشارقة والتي بفضلها غدت الإمارة وجهة مميزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومحوراً تجارياً رئيساً في المنطقة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب الى جانب كونها ثالث أكبر إمارة من حيث المساهمة في إجمالي الناتج المحلي للدولة و وجود 21 منطقة صناعية في الإمارة تستحوذ على نحو 35 بالمائة من الناتج الصناعي لدولة الإمارات إلى جانب أهميتها كوجهة سياحية وثقافية مزدهرة.

ودعا إلى إعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفة وجمعية رجال أعمال إسكندرية في العام 2007 للبناء على ما تم بذله من جهود وإنجازه من مبادرات ومواصلة السير قُدماً نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القائمة ..مشيرا إلى أن عدد الشركات المصرية المؤسسة في الشارقة وصلت إلى 2400 شركة كما تأتي الإمارات في المرتبة الأولى من حيث الاستحواذ على إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول العربية بإجمالي ما يقارب الــ7.3 مليارات درهم مستحوذة بذلك الإمارات على ما نسبته 21 بالمائة من مجمل الصادرات المصرية إلى مجموع الدول العربية.

من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم حافظ عمق الروابط بين مصر و الإمارات، معتبراً أن الملتقى خطوة في الاتجاه الصحيح نحو علاقات ثنائية أكثر قوة وتميزا في مجالات متنوعة تعزز الشراكة الاقتصادية وتنمي روابط مجتمعي الأعمال في البلدين ..داعياً أعضاء الغرفة والمسثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين إلى زيارة الاسكندرية للاطلاع على المقومات الصناعية والاقتصادية والسياحية التي تزخر بها والإطلاع على مزايا الاستثمار بها ولا سيما الاستثمار العقاري الذي يمنح أكبر هامش للمستثمر بالإضافة إلى صناعة البتروكيماويات ..وأشار إلى أن 40 بالمائة من قطاع الصناعات المصرية في مجالات البترول وخدمات النقل والخدمات اللوجستية تتواجد في الاسكندرية والمناطق المحيطة بها.

واختتم اللقاء بتبادل دروع التكريم بين الغرفة وجمعية رجال أعمال إسكندرية كما تم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين تمحورت حول بحث الشراكات والتعاون والتنسيق المتبادل ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة.