شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ187.64 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الذهب السعودى اليوم الخميس 23-1- 2020، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" نحو 187.64 ريال سعودى بما يعادل 50.02 دولار أمريكى مقابل 187.32 ريال سعودى بما يعادل 49.93 دولار أمريكى مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، و"عيار 22 " بـ172.00 ريال سعودى بما يعادل 45.85 $

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24

بنحو 187.64 ريال بما يعادل 50.02 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 172.00 ريال بما يعادل 45.85 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 19. 164 ريال بما يعادل 43.77 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 140.73 ريال بما يعادل 37.52 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 109.46 ريال بما يعادل 29.18 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 93.82 ريال بما يعادل 25.01 $

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سعر أوقية الذهب

بنحو 5,836 ريال بما يعادل 1,556 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,314 ريال بما يعادل 350.14 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 187,640 ريال بما يعادل 50,019 $

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.