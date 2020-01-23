شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة السعودية تغلق على تراجع مع هبوط أغلب القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية على تراجع بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع بسبب هبوط أغلب القطاعات أبرزها المواد الأساسية والبنوك والاتصالات.

وتراجع المؤشر العام للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.5 % إلى مستوى 8386.35 نقطة ليفقد نحو 41.86 نقطة، وسجلت التداولات ارتفاعاً مقارنة بجلسة أمس الأربعاء حيث تم التداول على 181.02 مليون سهم مقابل 170.015 مليون سهم، وبقيمة 4.11 مليار ريال مقابل 3.65 مليار ريال قيمة تداولات أمس الأربعاء.

وتراجع أداء 131 ورقة مالية تصدرهم سهم الاتصالات بنسبة 4.7%، وتلاه سهم ينساب بنسبة 2.89%، كما تراجع أداء التأمين العربية بنسبة 2.88%.

وفي المقابل ارتفع أداء 56 سهماً تصدرهم سهم مجموعة السريع الارتفاعات بنسبة 9.95%، وتلاه سهم سيسكو بنسبة 5.82%، وتلاه سهم أسمنت أم القرى بنسبة 5%، وتصدر سهم الإنماء السيولة بنحو 254.802 مليون ريال، فيما تصدر سهم دار الأركان أحجام التداول بنحو 17.06 مليون سهم.

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وغلب التراجع على قطاعات السوق حيث تصدر قطاع الاتصالات بنسبة 3.93%، كما انخفض اداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%، كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.07%.

ومن جانبه قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو لا تزال تدرس إدراج حصة من أسهمها في الخارج.

وأضاف الجدعان، وفقا لـ"بلومبيرج"، أن الشركة لا تزال تدرس الأمر، مبينا أنه لا يعتقد أن يكون هذا الإجراء سيكون في وقت قريب.

وبدأت أرامكو السعودية تداولاتها بالسوق السعودي، يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بعد طرح أسهمها بسعر 32 ريالاً للسهم.