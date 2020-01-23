شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة تفتتح الجناح المصري بمعرض الخريف الدولي بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجناح المصري المشارك بمعرض الخريف الدولي والذي يقام بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 23-31 يناير الجاري كما قامت الوزيرة يرافقها زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين و ياسر شعبان سفير مصر لدى البحرين بتفقد الجناح والمقام على مساحة 1000 متر مربع ويشارك به أكثر من 65 شركة وجهة مصرية.

وقالت جامع ان المشاركة المصرية المتميزة بالمعرض تعكس عمق العلاقات الثنائية المصرية البحرينية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، حيث يسهم المعرض في تعزيز تواجد المنتجات المصرية بالسوق البحريني بصفة خاصة وبأسواق دول الخليج العربي بصفة عامة، مشيرةً إلى أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل إضافة هامة للترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة امام أصحاب هذه المشروعات الامر الذي ينعكس ايجاباً علي زيادة معدلات التصدير.

وأضافت ان معرض الخريف الدولي يعد أحد اهم المعارض الأكبر والأكثر شعبية بمملكة البحرين للمنتجات والسلع الاستهلاكية ويضم منتجات الأجهزة الكهربائية والاثاث والمنسوجات والمنتجات الغذائية ومنتجات الحرف اليدوية والملابس الجاهزة ومعدات الإضاءة والديكور والمنتجات الجلدية والمنتجات التكنولوجية.

وجدير بالذكر أن معرض الخريف في نسخته الحادية والثلاثين يقام تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، ويضم أكثر من 650 عارضا يمثلون 16 دولة ويقام على مساحة 15.400 متر مربع، كما يجدر الإشارة الى أن الجناح المصري تنظمه مؤسسة أخبار اليوم وبتنسيق ودعم كامل من وزارة التجارة والصناعة والسفارة المصرية بالبحرين.

ومن ناحية أخرى عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين استعرضا خلالها سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات متميزة خاصة في قطاعي التجارة الخارجية والتصنيع، كما تناول اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تبادل الخبرات الصناعية والاستفادة من السوق البحريني كمحور لنفاذ المنتجات المصرية لمنطقة الخليج وعدد من الأسواق المجاورة بقارة آسيا.

وقالت الوزيرة إن العلاقات التجارية بين مصر والبحرين شهدت العام الماضي تطوراً ملموساً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ 9 أشهر الأولى 392.5 مليون دولار، مشيرةً إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليرقى لمستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية المتميزة بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة

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وفى هذا الاطار أكدت جامع حرص الوزارة على التنسيق مع الجانب البحرينى لحل اى عوائق امام انسياب حركة التجارة البينية

وأضافت الوزيرة أن البحرين تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باجمالى استثمارات تبلغ 3 مليار و286 مليون دولار في عدد 216 مشروعاً في مجالات التمويل والانشاءات والتصنيع والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البحرينى للعمل بالسوق المصري خاصة في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والالومنيوم إلى جانب مشروعات تنمية سيناء ومشروعات محور قناة السويس، مؤكدةً حرص الوزارة على حل أى مشكلات قد تواجه الاستثمارات البحرينية في السوق المصري.

وفي هذا الإطار لفتت جامع الى أهمية إقامة مركز تجاري دائم للمنتجات المصرية في البحرين بما يسهم في زيادة التواجد المصري في السوق البحريني.

ومن جانبه أكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والبحرين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والصناعي والسياحي، مشيراً إلى أهمية استفادة دوائر الأعمال بمصر والبحرين من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالبلدين في مختلف القطاعات.

ولفت الزياني إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاستثماري المشترك مع جمهورية مصر العربية، داعياً الشركات المصرية الى زيادة استثماراتها في السوق البحريني للاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية المتاحة وبصفة خاصة في قطاعات الأدوية والملابس الجاهزة.