شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20.5 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد 14.335%، فيما بلغ أعلى عائد 14.45% وسجل أقل عائد 13.749%".

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يومًا بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 14.157%، في حين سجل أعلى عائد 14.2% وأقل عائد 1.6%.