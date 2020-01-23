شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مذكرات تفاهم لتوطين صناعة المطاط بـ «ينبع» والان نبدء بالتفاصيل

أبرمت الهيئة الملكية بينبع، اليوم في مركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية، ثلاث مذكرات تفاهم ضمن مبادرة توطين صناعة المطاط بمدينة ينبع الصناعية وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) والتي تعمل الهيئة الملكية بينبع حالياً بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك "واكسون موبيل والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في تطويرها وجذب المستثمرين لرفع القيمة المضافة من الخامات المنتجة فيما يخدم السوق المحلي والأسواق العالمي.

وأوضح مدير تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي في كلمته التي القاها خلال مراسم التوقيع، أن الصناعات المطاطية التحويلية تعد جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية والتي ترتبط بعدد من الصناعات الأخرى المتعددة ولذلك قامت الهيئة الملكية بالتعاون مع العديد من الجهات لدعم وإنجاح هذه الصناعات بالعديد من الحوافز والتسهيلات على سبيل المثال تخصيص منطقة لصناعات المطاطية وتجهيزها بالبنية التحتية المتميزة.

وأفاد القرشي أن مذكرات التفاهم تتمحور في كافة مجالات الصناعات المطاطية، (مزج المطاط، صناعة الإطارات، صناعة السيور، العوازل المطاطية) بمجموع حجم استثمار يتجاوز 1 مليار ريال سعودي، لافتاً أن الهيئة الملكية ستعمل على رفع معدلات استثمار المواد الخام المنتجة محلياً والمرتبطة بصناعة المطاط لسد الاحتياج المحلي.