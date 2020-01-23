شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد: جميع مكاتب الهيئة إجازة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بالهيئة القومية للبريد، إن المكاتب الرئيسية التى تعمل يوم السبت بشكل دائم، ستكون إجازة رسمية السبت المقبل الموافق 25 من يناير، ومن المعروف إن عدد مكاتب الهيئة تصل الى نحو 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية يعملون جميع أيام الأسبوع عدا العطلة الأسبوعية الجمعة و السبت باستثناء عدد محدود من المكاتب التى تعمل يوم السبت.

كام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير لعام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

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وتشهد مكاتب البريد تطورا كبيرا على مستوى الجمهورية، حيث يتم تزويدها بأحدث نظم التكنولوجيا، لتكون مشابهة لأفرع البنوك وذلك لتقديم خدمات مالية وبريدية ومجتمعية وحكومية، حيث أصبحت منصة لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا حيث تتسابق العديد من الهيئات والوزارات لتقديم خدماتها عبر مكاتب الهيئة أولا لامتلاكها أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية وقربها من المواطنين بالمناطق البعيدة، وأيضا لتقديمها الخدمة إلكترونيا بسهولة ويسر.

وتقدم الهيئة خدمات حكومية لوزارات مثل الإسكان والداخلية والتربية والتعليم والخارجية والكهرباء والمياه غيرها من الوزارات بخدمات مثل إصدار شهادة براءة ذمة المواطنين وسداد أقساط الإسكان الاجتماعى وفواتير الكهرباء وشحن العدادات وفواتير الاتصالات ورسوم تأمين التابلت ومصاريف المدارس ومصاريف الحج وخدمات الأحوال المدنية مثل إصدار شهادة الميلاد والوفاة ووثائق الزواج والطلاق وإعادة إصدار بطاقة الرقم القومى وغيرها من الخدمات.

وليس فقط المكاتب التى تشهد تطورا ولكن أيضا خدمات الطرود والتجميع حيث تم افتتاح مركز البريد للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة الدولى فى سبتمبر الماضى، بعد إعادة إنشائه وتطويره بالاعتماد على أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحويله إلى مركز لوجستى معتمد دوليًا لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرسال واستقبال جميع البعائث الصادرة من مصر والواردة إليها من كافة دول العالم عبر البريد المصري.