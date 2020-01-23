شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تغلق تعاملات اليوم الخميس على تراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مؤشر بورصة قطر على تراجع في ختام تداولات اليوم الخميس، وسط انخفاض لـ6 قطاعات، وتباين بالتداولات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.53% ليصل إلى النقطة 10624.06، فاقداً 56.58 نقطة.

وتباينت التداولات اليوم، إذ تراجعت السيولة عند 203.76 مليون ريال، مقابل 241.19 مليون ريال بالأمس، فيما ارتفعت أحجام التداول عند 118.56 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 86.20 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وشهدت التعاملات تراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه النقل، ثم البنوك والخدمات المالية، ويتبعه الصناعة، والاتصالات، ثم العقارات، فيما ارتفع البضائع وحيداً.

وهبط التأمين 1.48%، لتصدر سهم العامة القائمة الحمراء بـ8.60%، وانخفاض قطر للتأمين 0.31%.

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وانخفض قطاع البنوك والخدمات المالية 0.64 %، متأثراً بهبوط 10 أسهم من أصل 13 سهماً مدرجين بالقطاع أبرزها الوطني –صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 0.86%، فيما تصدر الأول الارتفاعات بـ8.68%.

وارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2019 بنسبة 9.28% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي.

وسجلت أصول البنوك التجارية القطرية في الشهر الماضي 1549.55 مليار ريال (430.06 مليار دولار)، مقارنة بـ1417.96 مليار ريال (393.54 مليار دولار) في ديسمبر 2018.

وعلى أساس شهري، زادت أصول البنوك التجارية بنسبة 2.72%، علماً بأنها كانت تبلغ في نوفمبر 2019 نحو 1508.46 مليار ريال.