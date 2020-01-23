شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر بورصة الكويت ينهى تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.23% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات الأسبوع قبل الأخير من يناير، مرتفعة بشكل جماعي، مع تحسن التداولات مقارنة بـالأسبوع الماضي الذي اقتصر على 3 جلسات فقط.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد عطلة في الكويت يومي الأحد والاثنين قبل الماضيين، حداداً على وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عُمان، الذي وافته المنية في 11 يناير الجاري.

واختتم المؤشر العام للبورصة الكويتية تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 6369.11 رابحاً نحو 17.9 نقطة مرتفعاً 0.28% بالمقارنة بـإقفاله في الأسبوع الماضي عند 6351.2 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول خلال الأسبوع بنحو 0.23% عند مستوى 7105.82 نقطة مقارنة بـإقفال الأسبوع الماضي عند 7089.5 نقطة، بمكاسب أسبوعية تجاوزت 16 نقطة.

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ولم يختلف الحال بالنسبة للمؤشر الرئيسي، الذي ارتفع هو الآخر 0.44% بإقفاله عند النقطة 4907.67 مقارنة بـإغلاق الأسبوع السابق عند 4886.1 نقطة، رابحاً نحو 21.6 نقطة خلال الأسبوع.

وزادت السيولة الأسبوعية للبورصة الكويتية 34% لتصل إلى 206.57 مليون دينار مقارنة مع 154.2 مليون دينار في الأسبوع السابق، ليصل متوسط السيولة الأسبوعي إلى 41.3 مليون دينار بالجلسة الواحدة.

كما ارتفعت أحجام التداول الأسبوعية 57.2% لتصل إلى 967.24 مليون سهم مقابل 615.25 مليون سهم في الأسبوع الماضي، ليبلغ متوسط السيولة الأسبوعي إلى 193.45 مليون سهم للجلسة.

وبلغ عدد الصفقات الإجمالية خلال الأسبوع 41.27 ألف صفقة مقارنة مع 25.86 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره 59.6%، ليبلغ متوسط الصفقات الأسبوعي في الجلسة الواحدة إلى 8.26 ألف صفقة.